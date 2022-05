Stéphane WACKERNIE

Mes principales missions sont le pilotage de l’équipe de techniciens , l’organisation des actions de maintenance préventive et curative, la gestion et l’optimisation du budget permettant d’assurer le fonctionnement et le développement du site, assurer le respect de la législation et de la réglementation liées à l’exploitation, à l’hygiène alimentaire et à la protection de l’environnement, la gestion des relations avec l’administration publique et les bureaux de contrôle, la participation à l'élaboration des demandes d'études et d'investissements ainsi qu'à leur déroulement