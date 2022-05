Stéphane WISLEZ

Résilience accompagne les services des ressources humaines à prévenir les risques psycho-sociaux.

Habilités par la Direccte en qualité d'Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP), notre équipe est pluridisciplinaire : ingénieur qualité, ingénieur santé et sécurité au travail, ergonome, psychologue du travail.

Nous servons les secteurs de l'industrie, du logement social et des services depuis 2008.



Notre méthodologie permet d'identifier les risques propres à chaque établissement et d'intervenir sur :

- les incivilités et autres tensions avec le public,

- les rapports sociaux au travail dégradés,

- les conflits de valeurs,

- la conduite du changement,



Si vous avez besoin d'aide pour la maîtrise des risques de désengagement de votre personnel, d'absentéisme, de burnout ou de turnover, n'hésitez pas à nous contacter. Nous partagerons nos meilleures pratiques et stratégies pour la réussite de votre projet.



Email : stephane.wislez@resilience-consultants.fr

Téléphone : 03.89.80.56.44



Mes compétences :

Continuité d'activité

Gestion des Risques

Prévention

Management de l'environnement

Management de la sécurité

Management de la qualité

Risques psychosociaux