Sandrine WISLEZ

Mon expérience de plus de 15 ans dans l'assistanat me permet d'assurer le contrôle et la gestion d'un secrétariat de manière autonome.



Après 4 ans dans une entreprise spécialisée dans le traitement de l’eau des bâtiments collectifs et d’industries, je suis aujourd'hui prête pour de nouveaux projets et éventuellement pour découvrir un secteur d'activité que je n'ai pas encore pratiqué pour prendre de nouvelles responsabilités.



Au cours de mon parcours professionnel j'ai acquis et mis en œuvre un grand nombre de compétences diverses qui me permettent d'être polyvalente dans des domaines aussi variés que :

* les tâches de secrétariat classiques,

* le suivi et le contrôle budgétaire,

* les techniques d'achats (appel d'offres),

* la préparation et l'intégration de matériels informatiques,

* l'utilisation des bases de la législation liées à la construction et la rénovation de bâtiments,

* construction et évolution d’une base de données

* la mise à jour quotidienne de site internet.



Persévérante et volontaire j’apprends rapidement. J’aime m’investir dans mon travail et prendre des initiatives. J'ai aussi une forte capacité d'adaptation que j'ai démontré tout au long de mon parcours en travaillant dans des structures de tailles différentes et domaines d'activités variés.



Mes compétences :

Proactivité

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Créativité

Maintenance informatique

Organisation du travail

Internet

Microsoft Office