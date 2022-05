Stéphane WONG

J'accompagne les organisations du secteur financier dans leurs projets de transformation. J'ai acquis au cours de diverses missions une capacité à gérer des projets complexes et une excellente connaissance des processus et systèmes d'information des banques que j'ai complétées par une formation théorique pointue: CFA niveaux 1,2,3 , FRM (Financial Risk Manager).



Mes spécialités sont les suivantes:

. Assistance à maîtrise d'ouvrage métier ou SI, Architecture d'entreprise, Amélioration de processus, Gestion de projet

. Finance de marché, Financements, Risques, Titrisation, Bâle II, Bâle III



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Management