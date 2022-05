Stéphane XUEREF

KO Sécurité Protection est spécialisée dans les métiers de la sécurité et de la protection des biens et des personnes.



La sécurité est aujourd’hui une prestation dont aucune entreprise ne peut faire l’économie. La présence dissuasive et préventive du personnel de KO Sécurité est pour vous la garantie d’un service de qualité et d’efficacité.



L’ensemble de notre personnel est composé d’hommes et de femmes justifiant de qualités professionnelles significatives dans le domaine de la sécurité privée et publique.



Plus qu’un service de sécurité, nos dirigeants mettent à votre disposition leur expérience respective pour élaborer un audit et un conseil efficace et s'adapter à vos besoins en protection.



SÉCURITÉ HUMAINE : NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES



• L’agent de sécurité récurrent (missions sous contrat annuel telle que sièges sociaux, boutiques, infrastructures sportives et culturelles, show room, etc…)

• L’agent de sécurité évènementiel (lancements de produits, manifestations culturelles, commerciales et sportives, assemblées générales, salons et conférences, défilés de mode, cocktails, soirées d’entreprise, ventes privées, etc…)

• L’agent de prévention et de sécurité incendie

• L'agent portier physionomiste

• L’agent cynophile

• L’agent rondier et intervenant

• L’agent d’accompagnement (shooting, prise de vue, accompagnement de valeurs)

• L’agent de protection

• Le chauffeur



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Développement commercial

Gestion de projet

Sécurité

Vente

Management

Communication