Diplomé en Gestion financière d'une école de Commerce. Durant mes études j'ai vécu dans plusieurs pays européens (France, Espagne, Irlande et Luxembourg)



J'ai débuté ma carrière professionnelle avec un stage de fin d'étude pour Fortis Bank, qui est devenu BNP PARIBAS FORTIS et ensuite BNP PARIBAS, comme chargé d'affaires professionnel.



J'ai ensuite travaillé comme indépendant dans la défiscalisation pendant 6 mois avant d'intégrer BNP PARIBAS en tant que Conseiller en Patrimoine Financier dans le réseau Retail banking (clientèle patrimoniale).



Après un bref passage par Luxembourg, j'ai décidé de rentrer en France, à La Rochelle en Charente Maritime, afin créer ma structure.



En 2016, j'ai donc créé Stéphane ZARANIS CONSEILS, un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant.



Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine en leur proposant des produits fianciers adaptés. le conseiller en gestion de patrimoine est l'interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.



Suite à une évolution dans ma vie personnelle, je suis actuellement en phase de réorientation professionnelle. Je cherche à revenir dans une activité salariale afin de pérenniser mes revenus et voir l'avenir plus sereinement.



Mes compétences :

Banque

COMMERCE

Finance

fiscalité