Stephanie ALESSANDRI

Je dirige mon école de danse depuis 20 ans. J'enseigne la danse classique, le modern'jazz, les claquettes américaines, la country line dance.

Je crée en totalité mes spectacles annuels façon music-hall.

Avant de donner naissance à cette école, j'ai été chorégraphe d'une troupe de 40 danseurs avec laquelle nous avons fait des tournées accompagnés de l'impresario de J.J Goldmann, de défilés de mode, de divers spectacles.j'ai également fait la 1ere partie de nombreux artists tels que : Les Charlots, Dalida, Patrick Sébastien etc..... J'ai suivi de nombreux stages notamment avec Serge Piers, des éléves de l'école de Fred Astaire.....J'ai également fait de la danse de sociéte. Ayant débuté la danse à l'age de 3 ans et demi, j'ai donné mon premier cours à 10 ans.

Je chorégraphie également les spectacles de fin d'année d'écoles Villeneuvoises et initie les éléves à toutes formes de danses tout au long de l'année .



Mes compétences :

Dance

Mise en scène

Mode

Music

Spectacle