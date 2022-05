Stéphanie ALLEMAND

Etre un véritable Business Partner de l’organisation,



Animer la fonction RH et manager une équipe,



Garantir des relations sociales constructives,



Recruter, gérer les carrières et les talents,



Piloter les changements d’organisation,



Communiquer,



Garantir l’application de la réglementation sociale et les intérêts de l’entreprise.



Mes compétences :

Bardage

Bâtiment

Couverture

Enveloppe du Batiment

Etancheite

Étude de prix

façade

Formation

Gestion de carrière

Métallerie

Prix

Recrutement

Rémunération

Serrurerie

TCE