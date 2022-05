Stéphanie ANSEL

Fondée en 1878 à Rouen, la SGS est aujourd’hui leader mondial en matière de vérification, de contrôles, d’analyses et de certifications. Avec 59,000 collaborateurs, la SGS gère un réseau de quelque 1,000 bureaux et laboratoires, répartis dans le monde entier. En France, SGS emploie 2,100 personnes dans 37 bureaux, 26 laboratoires et 53 centres de contrôles. Véritables supports de toutes nos activités, nos 26 laboratoires spécialisés analysent tous les produits, de la matière première au produit fini ou usagé en passant par le contrôle de l’environnement. Notre palette d’agréments et accréditations est pour vous l’assurance de résultats fiables et reconnus internationalement.



Les services Agricoles: SGS Agricultural Services inspecte la qualité et la quantité des marchandises, vérifie leur conformité aux spécifications contractuelles et s’assure que les intérêts de ses mandataires sont bien défendus. Nous développons pour vous, au sein d’une gamme complète de services intégrés, des prestations adaptées à vos besoins spécifiques.



