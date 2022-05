Stéphanie ARNAUD-RAMBOASOLO

Ma motivation: apporter un service de qualité pour accompagner les entrepreneurs, professionnels et agriculteurs, dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise : création, développement et cession.



Ingénieur agro- économiste, mes six années d’expérience dans le secteur bancaire en tant que chargée de clientèle m’ont amenées à gérer des portefeuilles de clients aux profils très divers, professionnels, chefs d’entreprises (TPE, PME) et agriculteurs, me permettant ainsi d’acquérir des connaissances très transversales. Autonome dans l’organisation de mon travail, j’ai acquis une bonne expertise me permettant de proposer les solutions les mieux adaptées dans les domaines du crédit, de l’épargne et de la gestion de trésorerie. Mon sens de l’écoute et mon ambition m’ont toujours permis de réaliser les objectifs qui m’étaient confiés.



Mon poste de consultante en entreprises à Humani m’a permis d’approfondir mon expertise dans la prévention et la gestion des risques financiers en accompagnant des dirigeants d’entreprise dans les négociations avec leurs créanciers. Dans le cadre de procédures de conciliations, je suis intervenue pour réaliser le diagnostic technico-économique d’exploitation, et pour proposer des scénarii de continuation acceptables par le débiteur et par ses créanciers. J’ai contribué à mener les négociations de manière à aboutir à un protocole d’accord entre les parties. Dans le cadre de procédures collectives, j’ai accompagné les gérants d’entreprises pour préserver les intérêts des organisations, permettre la pérennisation des activités et aider humainement à vivre la situation.



Décidée à faire évoluer mon avenir professionnel et à me spécialiser dans un métier d’expertise, je souhaite mettre mon dynamisme et mes qualités d’analyse au profit des entrepreneurs, professionnels et agriculteurs, pour les accompagner dans le développement de leurs projets. C'est avec cette ambition que j'ai rejoint en tant qu'ingénieur conseil, le réseau de cabinets Avenir Entreprises Bretagne en septembre 2015.





Mes compétences :

Analyse

Coordination de projets

Animation d'équipe

Rédaction

Informatique

Synthèse

Gestion de la relation client