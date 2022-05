Stéphanie BADIN

Responsable FSE et Communication pour l'association Mission Emploi Insertion (regroupant les activités de la Mission Locale du sud ouest Seine et Marne, de la Maison de l'Emploi et du Plie Melun Val de Seine), je suis en contact permanent avec divers partenaires comme des entreprises, organismes de formation, opca, structures d'insertion, de la création d'entreprises ou encore l'Education Nationale et les partenaires financeurs des activités (Etat, Région, Département, Caisse des dépôts et consignation, communauté d agglomération...)



Je réalise plus particulièrement la gestion administrative et financière de plusieurs dossiers cofinancés par le Fonds Social Européen dont deux opérations sur la programmation du PON 2007-2013 et quinze autres des axes 1, 2 et 3 du PON et du POR de la Programmation 2014-2020. Je suis ainsi en lien avec les services dédiés de la Direccte IDF, du Conseil régional d’IDF et du Conseil Départemental 77 pour 8 067 000 € de projet dont 3 700 000 € de cofinancement européen pour la période 2014-2018.



Pour MEI je recherche :

- des CIP pour l'accompagnement des jeunes accueillis par la Mission Locale,

- des entreprises en recrutement recherchant des profils correspondant à leurs attentes ou souhaitant communiquer sur leurs métiers et activités,

- des partenaires acteurs de l'emploi, de la formation ou de l'insertion professionelle souhaitant intégrer le réseau partenariat de l’association ou devenir prestataires,

- des bénévoles souhaitant accompagner des jeunes dans leurs démarches d'accès ou de maintien dans l'emploi,

- des fondations souhaitant subventionner des actions solidaires en lien avec l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Développement local

Formation

Formation professionnelle

Formation professionnelle continue

GPEC

Lutte contre les discriminations

Maintien dans l'emploi

OPCA

Orientation

Recrutement

Ressources humaines

VAE