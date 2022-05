Stéphanie BARATIN

Sens de l'écoute et du service commercial, j'aime conseiller et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leur formation.

La formation c'est mon dada et j' ai évolué avec plaisir dans ce domaine et continue encore aujourd'hui :

- Accompagnement des personnes dans l'élaboration de leur projet professionnel et bilan de compétences

- En entreprise, au sein du service formation, mise en place du Plan de formation,

- Dans un OPCA, proposer les solutions de financements adéquats aux entreprises,

- Et enfin aujourd'hui, la commercialisation .



Mes compétences :

Gestion de la formation

GPEC