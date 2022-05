Stéphanie BELLE

STYLISTE - Conseil en style





Depuis 2010 :



- STYLISTE PUB TV , WEB et PRINT :



BOUYGYES, AUDIBLE, ANCEL, SIXT, AUDIKA, DMLA, CALGON, EFYSEPTYL, SOUPLINE, THERMOR, CHANTECLAIR, JEAN-PAUL GAULTIER, AUTOLIB ...



- CONSEIL EN STYLE pour France TV :



Marie-Sophie Lacarrau ( JT du 13h sur France 2), Catherine Matausch ( JT le we sur France 3) , Véronique Auger ( "Avenue de l'Europe" sur France 3), Anne Bourse ( Joker au Soir 3 sur France 3) et Emmanuelle Lagarde ( Joker au Soir 3 sur France 3).





2005-2009 : CREATRICE D'UNE LIGNE DE VETEMENTS HAUT DE GAMME pour enfants de 0 à 10 ans : MON OEIL.

-Création de la collection Chaîne et Trame + Maille.

- Réalisation des modèles (toiles, patronages et prototypes).

-Gestion de la production (choix des façonniers, planification, organisation).

-Commercialisation : démarche des boutiques multimarques, salons professionnels (PLAYTIME). Réseau de distribution de 20 boutiques à Paris, en banlieue, en Province, en Espagne et au Japon.





1992-2002 : CHANEL : RESPONSABLE DU SUIVI DU PRÊT-À-PORTER / ASSISTANTE COORDINATRICE.

RESPONSABLE DE PROJETS pour Prêt-à-Porter et Haute-Couture (vêtements en cuir, plumes et

camélias, lunettes solaires, galons, chapeaux).

-Création et développement d'accessoires, études de broderies et de plissés en adéquation avec le

positionnement de la marque CHANEL.

-Recherche des matières, des couleurs et des tendances au sein des salons professionnels et dans

la presse.

-Elaboration d'un plan de collection (pour les vêtements en cuir); attribution des matières aux

formes.

-Programmation et répartition des prototypes entre les sous-traitants.

-Lancement des ordres de fabrication, suivi et contrôle des délais de livraison des prototypes.

-Contrôle de la cohérence du style et du volume des modèles.

-Création de modèles commerciaux en accord avec Coordinatrice.

- Préparation des défilés.



FORMATION



2004 Formation "LE TOUT NUMÉRIQUE" au CFD : XPRESS, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, INDESIGN.

1991-1992 CMT : Formation de modélisme.

Stage chez NINA RICCI, KENZO JUNGLE.

1989-1991 MJM : formation de stylisme/modélisme/création textile.

1988 Baccalauréat A2 au LYCÉE INTERNATIONAL à Saint Germain -en-Laye.





LANGUES



Français Langue maternelle.

Allemand Langue paternelle.

Anglais Courant.

Espagnol Courant.

Italien Notions.



Mes compétences :

Coordination

Excellent relationnel

Mode

Organisation

Réactive

Rigueur

Sensibilité artistique

Styliste

Créativité