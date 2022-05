Stephanie BELLINA

Agée de 50 ans, je suis issue d'une formation Expertise Comptable. Au fil des années, je me suis enrichie de belles expériences développées à la fois en cabinet comptable et en entreprise, notamment pour la gestion des Ressources Humaines dans le domaine de la distribution spécialisée.

En 2014, j'ai fait le choix d'orienter la suite de mon parcours professionnel en cabinet pour mettre à profit mes compétences au service de la clientèle et de l'équipe du Cabinet.

C'est ainsi que depuis plus de 5 ans je suis Responsable du Pôle Social - RH du Cabinet HEXACT (anciennement dénommé Ladouce et Perrier-Gustin). J'exerce mes fonctions en lien direct avec les Experts Comptables. Un Service Social dynamique composé d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs spécialisés Paie et d'une Assistante RH répartis sur 4 sites en Savoie et Haute Savoie.

Je m'attache en priorité à veiller à la satisfaction de nos clients tout en cherchant à fédérer un travail de bonne qualité au sein de mon équipe.



Mes compétences :

Recrutement

Développement des missions sociales

Management opérationnel

Animation de réunions

Formation tutorale en interne

Supervision des techniques de paie

Accompagnement RH et conseils clientèle

Conduite de la migration vers SilaExpert

Veille sociale