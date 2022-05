Stéphanie BEN SOUSSAN

Efficacité, adaptabilité et organisation acquises dans plusieurs secteurs d’activité tels que : télésurveillance, commerce en gros, bâtiment, bureaux d’études.

Autonome et consciencieuse je m’investis dans mon travail. J’établis une relation de confiance aussi bien à l’interne qu’à l’externe. Opérationnelle sur des logiciels comme Word, Excel, power point, mais également je me forme rapidement sur des logiciels plus spécifiques.



Expérience acquise dans différents domaines, ce qui me permet d'être opérationnelle très rapidement. Facilité d'adaptation et capacité d'assimilation ou à être formée rapidement.