Stephanie BERTAUX

Près de 8 ans d'expérience en Marketing Opérationnel / Evènementiel, Trade Marketing, lancement et Gestion de Collection Linge de Maison.



- Gestion de collection : marketing de l'offre (Définition et suivi de collection)

- Collaboration avec les équipes créatives.

- Construction des budgets d'achats, pilotage des stocks, suivi des indicateurs de performances.

- Marketing stratégique : positionnement de marques, Business plan, management de projets

- Marketing Opérationnel et évènementiel / Gestion de projets : lancement et pilotage de projets d'envergure.

- Management d'équipe : mobilisation, animation et coordination



Mes compétences :

Marketing opérationnel

marketing

International

agroalimentaire

Management

GMS

Gestion de projet

trade Marketing

commercial

luxe

grande consommation

chef de produit

Communication