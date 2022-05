Stéphanie BERTRAND

De formation supérieure commerciale (Master BAC+4), en commerce et vente, j'ai une expérience de 13 ans dans la vente et la commercialisation de biens et services en B to B comme en B to C.



COMPETENCES :



- Développement, prospection et commercialisation de produits et services. (Ciblage, fidélisation)

(Gestion d'un portefeuille de 200 clients)



- Animation et motivation des équipes de ventes,



- Formations des équipes (produits, merchandising, conseils, optimisation de niveau et de rotation de stock)



- Mise en place d'opérations commerciales, challenges



- Analyse et suivi des résultats



- Gestion et optimisation de centre de profit, optimisation des résultats en terme de coûts, délais et qualité



- Gestion de commandes, facturation, et suivi du bon déroulement





Mais aussi...



- Atouts relationnels et pouvoir de persuasion



- Sens commercial développé, habile négociatrice



- Autonomie dans le travail



- Rigueur, organisation



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Cosmétiques

Délégué pharmaceutique

Directeur régional

E commerce

Gestion de Centre de Profit

Pharmacie

Recrutement