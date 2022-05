Stéphanie BERTRAND

Au cours de mes années d'expériences en tant que Accompagnateur d'Enfants en Situation de Handicap (AESH), j'ai secondé des enfants ayant ces différents handicaps suivants :

- déficience cognitive grave / Autisme léger

- dysphasie

- dyslexie profonde, dysorthographie, dyscalculie,

- daltonisme

- dyspraxie

- déficient auditif

- Maladie de Smith-Magénis

- trouble du comportement associé à une hyperactivité (avec violence verbale et physique)

… et j'ai côtoyé d'autres élèves n'ayant pas de handicap, en les aidant au mieux afin qu'ils développent et puissent montrer leurs capacités.



Mon travail m'a permis d'évoluer à leur côté de la moyenne section à la 3ème, avec notamment une expérience de 2 ans en ULIS (ex UPI) et quelques mois en Segpa.



J'ai aidé 16 élèves à ce jour officiellement et beaucoup plus « au vu des besoins sur le terrain », suivant les possibilités et capacités de chacun. Chaque année de nouveaux élèves, de nouvelles équipes auxquels je me suis rapidement adaptée suivant le handicap, les besoins et la façon de travailler.

Je me suis donc renouvelée sans cesse, en m'adaptant et en proposant toujours une façon positive de travailler. Ainsi lors d'une rentrée scolaire, j'ai pu mettre en place tout une série d'aide pour un enfant dyspraxique comme par exemple le système d'un double jeu de livres scolaire (un livre de chaque matière reste à la maison et le second reste en classe afin d'éviter une surcharge du poids du cartable car cet élève possède un ordinateur). Dans une autre école, j'ai proposé des dictées et des leçons à trous afin que l'élève écrive le moins possible et avec un autre enfant, je prenais les cours en note et avais instauré une dictée à l'adulte pour les évaluations. Le tout en concertation avec les enseignants et les professionnels de la santé (ergothérapeute, orthophoniste, psychologue,....)



Pendant 2 ans, j'ai également participé à l'atelier chorale du collège A. Billaut avec un des élèves que je suivais et pendant une année, j'y ai également co-animé un atelier de jeux de société ouverts à tous les élèves. Aujourd'hui je continue à aider les enfants étant en situation de handicap en milieu scolaire.



Enfin, je me tiens régulièrement informer et me remet régulièrement en question afin de faire évaluer mes pratiques car je sais que un même handicap sera toujours différent d'un enfant à un autre.



Je désire pouvoir continuer les échanges complémentaires de qualité que cela apporte :

- de notre côté nous apportons beaucoup à l'enfant de par notre écoute, notre disponibilité, notre discrétion, notre appui sans faille, nos idées pour contourner chaque difficultés, etc ...

- en retour, nous recevons énormément de par la confiance que l'on reçoit, par les progrès devenus possibles que l'on observe tant sur le plan scolaire bien sûr mais aussi personnels.



Ce travail d'équipe permet à l'enfant de s'épanouir et de progresser et à moi de me sentir utile et de pouvoir apporter mes compétences sur le terrain, c'est donc une possibilité d'évolution, de partage, de don de soi qui permet à tous de recevoir beaucoup et d'appuyer et valoriser les équipes pédagogiques.



Mes compétences :

M'interroge et réajuste mes pratiques

Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de

Œuvre au développement des potentialités et à la c

Se situe et agit au sein d'une équipe pluriprofess

Participe à l'élaboration et la mise en oeuvre d'a

Concourt à l'élaboration de l'action éducative

Soutient l'inscription des personnes dans l'organi