Stéphanie BINARD

Cabinet "Conseil et Placement" auprès du public militaire, nous orientons les candidats (inter-armées) en cours d’emploi bénéficiant de période de reconversion ou positionnés sur de l'emploi direct vers le milieu civil.



Le Transfert de Compétences - formation (CQP, FIMO...) - sensibilisation aux réalités du marché de l'emploi (salaires, conditions de travail...) - conduite d’entretien - recherche d'entreprises - orientation vers de nouveaux métiers représentent les axes récurrents pour s'insérer de façon constructive vers un nouvel emploi mais aussi et surtout vers la vie professionnelle civile.



Le Suivi Professionnel en Entreprise dans le but de faciliter votre intégration représente une étape importante afin de receuillir le ressenti de chacun : il n’y a pas de mauvais candidats… ni de mauvaises entreprises… la qualité de l’information et son transfert auprès des différents acteurs est déterminant pour la réussite.



Pour une présentation dynamique, visitez notre Site :

www.cabmili.fr

Pour une information permanente, lisez notre Blog :

www.blog.cabmili.fr

Pour échanger directement sur Viadeo, regardez notre hub :

www.hub.cabmili.fr



Mes compétences :

Outplacement

Recherche

RECLASSEMENT

Recrutement

Ressources humaines