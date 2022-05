Stephanie BIROTHEAU CHANTELARD

Madame, Monsieur,



Après 15 années d’expérience en qualité d’Adjointe Ressources Humaines puis Responsable Régionale R.H. dans le secteur médico-social au sein de l’A.P.F. (Association des Paralysés de France), je recherche actuellement un poste de Responsable Ressources Humaines ou Adjointe R.H.



J’ai acquis une expérience significative en matière de gestion des ressources humaines en conseillant l’ensemble des managers sur toutes les questions relatives à l’administration et à la gestion du personnel (disciplinaire, congés payés, inaptitude …). Ayant pu appréhender les problématiques juridiques et organisationnelles auxquelles sont confrontés les Directeurs de structures, il me semble que cette connaissance pourrait me permettre d'être rapidement opérationnelle dans l'appui, le conseil et la création d'outils RH spécifiques pour le développement et la montée en compétences des collaborateurs de votre société, dans le cadre de la politique RH que vous souhaitez développer.



J’ai également mis en pratique mes compétences dans les domaines du recrutement, de la formation et de la GPEC.



Intégrer un nouveau poste est un challenge motivant, et mon expérience me donne le recul nécessaire pour réfléchir aux outils et actions les plus pertinents à mettre en œuvre pour permettre le meilleur accompagnement des responsables opérationnels dans la gestion de leurs ressources humaines, et ce, dans le respect de leurs besoins.



Par ailleurs, la notion de travail en équipe et les synergies étant essentielles dans la réussite de projets R.H., la perspective d'intégrer votre société, tout en travaillant en collaboration avec d’autres professionnels, est un autre aspect très motivant.



Souhaitant aujourd'hui relever un nouveau défi professionnel sur un poste de Responsable Ressources Humaines, je serais heureuse de vous rencontrer afin d’en échanger avec vous.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.







Stéphanie BIROTHEAU





Mes compétences :

Responsable Ressources Humaines

Juriste Droit Social