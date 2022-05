Stéphanie BLETOUX

Diplômée d'une double compétence en transport et marketing international, j'ai occupé pendant plus de 11 ans, la responsabilité du service marketing d'un réseau de transport urbain en Lorraine. Mon métier est une succession de challenges, de gestion de projets : participer à la création d'une nouvelle marque commerciale, à la mise en place d'une réforme tarifaire, au changement du système billettique, à la création d'une ligne transfrontalière, superviser et travailler avec des profils différents.



Orchestrer la communication, le marketing opérationnel, le développement d'un réseau de transport pour être toujours au plus près des besoins des usagers, donner envie de changer les habitudes de déplacement des personnes, est un défi enrichissant et stimulant au quotidien !



Aujourd'hui, je souhaiterais apporter mon expertise et partager mon savoir-faire dans d'autres réseaux de transport ou pourquoi pas, m'épanouir dans d'autres secteurs d'activité ?



Mes compétences :

Communication - Marketing

Développement commercial

Transport urbain

Relationnel

Management

Études marketing

Microsoft Office