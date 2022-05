Stéphanie BLONDEL

20 ans dans le secteur tertiaire dont 15 en Ressources Humaines, portée par une forte motivation et un panel de compétences variées notamment dans la gestion de projet, mon adaptabilité et ma capacité d’apprentissage m’ont permis de faire face aux évolutions d’entreprise et d’être reconnue dans les différentes missions occupées.



J’ai pour habitude de faire preuve d’une réelle assiduité dans tous les projets entrepris et de faciliter leur mise en œuvre. Ce rôle de facilitateur permet l’accompagnement du changement et vise à impliquer chacun dans sa réussite.



Je suis convaincue que mon épanouissement professionnel passera par le partage de mes compétences de Chargée de Gestion Administrative et Ressources Humaines et la continuité réfléchie de mon activité libérale.



Mes compétences :

Administration

Relations sociales

Ressources humaines

Intranet

Gestion de projet

Accompagnement au changement