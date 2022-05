Stéphanie BOISSON

Dynamique, engagée, agile.

- Sensibilité développement, management et innovation forte.

- Univers et expériences diversifiés.

- Avec le goût des nouveaux projets et des résultats.

- Bonne plume.

L'ennui est mon pire ennemi. Je ne suis pas mercenaire même si j'aime les challenges et les règles du jeu différentes. Je crois encore au management et faire grandir les gens est important pour faire grandir le chiffre. Je ne pense pas que demain sera pire qu'hier. J'aime quand ça marche.

...18 ans d'expérience(s) en conseil & communication, des résultats, petits et grands.

Souvent reconnue pour l’excellence de mes interventions, je sais diriger une stratégie dans le bon sens et comprendre rapidement les enjeux. J'aime construire avec toutes les parties prenantes internes comme externes.

Impliquée et moteur, je développe toujours mes expertises et celles de mes collaborateurs.

Pragmatique et innovante, j'aborde chaque mission avec audace et humilité, pour construire des stratégies durables et aussi transformer les signaux faibles en opportunités.

Je suis à la recherche d'une nouvelle mission mixant communication et innovation, dans un environnement dynamique et riche.



Mes compétences :

Publicité

Stratégie de communication

Conseil

Management

Branding

Innovation

Communication

Marketing

Stratégie digitale