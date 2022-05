Stephanie BOUNTA

Bonjour,



Forte d'une expérience dans le secteur de l'assurance (prévoyance, assurance vie collective euro et rentes) notamment en recette fonctionnelle, je travaille actuellement sur un projet de migration de contrats individuel euros.

Être consultante me permet une certaine autonomie dans mon travail et surtout d'en apprendre plus sur différents domaines et métiers.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

International

Recette fonctionnelle

BI

Editique

Decisionnel

Migration