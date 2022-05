Stéphanie BOUQUET

Après l'obtention de mon BTS en Commerce International en juin 1994, j'ai intégré la sté SYNERGIE afin d'y occuper un poste d'Assistante de Direction Régionale sur Bordeaux, poste que j'ai occupé pendant 16 ans. Durant toutes ces années, diverses missions m'ont été confiées en parallèle de l'assistanat de Direction, dont :

* la formation des « nouveaux entrants » à la politique nationale du Groupe, aux logiciels spécifiques de l’entreprise et aux logiciels bureautiques WORD et EXCEL,

* la mise en place du Système Qualité ISO 9001 au sein du Groupe et l'obtention de la certification ISO, avec réalisation d'audits internes sur le plan national.

Depuis 2010, j'occupe un poste de Chargée de Mission Handicap, qui consiste promouvoir l'accès à l'emploi des personnes en difficulté d'insertion (personnes en situation de handicap, Séniors, et jeunes éloignés de l'emploi) auprès des entreprises. Ces nouvelles fonctions me permettent de mettre en pratique ma fibre commerciale et de développer mon goût pour les contacts et la communication.





Mes compétences :

consciencieuse

dynamique