Stéphanie BOUVET

Dotée d'une plume vive et alerte, passionnée par la langue française, curieuse insatiable, je suis l’auteur de plus de trente ouvrages (livres et boîtes de jeu) de culture générale, d'enquêtes criminelles, d’énigmes et autres jeux divers (quiz, jeux de logique, de lettres…), parus chez différents éditeurs, dont Marabout et First (collection Pour les Nuls).



Je rédige également chaque mois des articles pour le magazine "Femme Actuelle Jeux", dans des rubriques qui traitent de culture, d'art, de sciences ou encore de gastronomie.



Autre corde à mon arc : la préparation de copie. First fait appel à moi régulièrement pour la mise en style et la correction d'ouvrages à paraître.



Adepte du télétravail depuis 2006, ce qui a conforté ma rigueur et mon sens de l’organisation, je suis habituée à travailler dans l’urgence et en parfaite autonomie. Je respecte toujours les délais impartis et les consignes éditoriales, tout en sachant m’adapter aux changements de dernière minute.



Enfin, je suis toujours prête à saisir les nouvelles opportunités professionnelles qui peuvent se présenter.



Mes compétences :

Rédaction

Ecriture

Littérature