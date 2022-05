Stéphanie BRUZZESE L.

L'agence de communication COM' SANS FAUTE englobe les prestations suivantes : mise en page pour la presse magazine et l'édition (création et exécution), secrétariat de rédaction (correction, relecture, réécriture, editing), cartographie (dessin cartographique, plan touristique, etc.)



Exemples de travaux réalisés :

- mise en page des magazines Connaissance du rail et Centre Economique ;

- correction d'épreuves, préparation de copie pour l'édition, relecture de manuscrits, correction de supports de communication pour les entreprises.



Et aussi :

- conception et réalisation de sites Internet avec Joomla (www.connaissance-du-rail.com,Array)

- traduction de sites internet (Convivial S.A.)







Pour plus d'infos :



communiquersansfaute@gmail.com

www.communiquer-sans-faute.fr

Stéphanie Bruzzese Laederich



