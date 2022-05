Stephanie BUXMAN

Bilingue français / anglais, et forte d'une double formations (école de commerce et maîtrise en gestion des ressources humaines), j'ai une expérience de 15 ans dans le domaine des ressources humaines.



Dernièrement, en tant que membre du comité de direction, j'ai pu définir et mettre en oeuvre la stratégie ressources humaines en lien avec les orientations business tout et en agissant en business partner avec les responsables opérationnels.



Tout au long de ma carrière, j'ai pu travailler tant dans le développement des ressources humaines que dans la gestion de projets.



Certifiée MBTI, j'ai également pu m'investir dans la conduite du changement et le team building d'équipes de directions.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de carrière

Paie

Due Diligence

Gestion de la performance

Recrutement