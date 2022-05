Stephanie CANELLAS

Forte de 15 ans d’expérience, dans la vente "terrain" et d'une bonne connaissance du tissu économique de mon secteur, je sais faire preuve de prise d'initiative.

Dotée d'un grand sens du service, j'aime particulièrement le contact humain pour conseiller, informer, former, motiver et manager.

Ma capacité d'écoute et de communication ainsi que mon sens de la vente sont mes atouts pour animer, fédérer et fidéliser un réseau d'acteurs

Je suis capable de prendre du recul et d'avoir une approche commerciale dynamique et orientée les résultats



Mes compétences :

Prospection

Négociation

Vente

Fidélisation client