Stéphanie CAPOVIN

Après 1 an aux Etats-Unis, un Master 2 Management et Développement RH et des compétences acquises au sein d'entreprises telles que Thalès Air Systems, Leoni Wiring Systems, Valeo Connective Systems et Sofinco, j'ai rejoins le département Carrières du Crédit Agricole Consumer Finance.



De nature enjouée, sociable, dynamique, mes différents voyages à l'étranger m'ont dotés d'une grande ouverture d'esprit et d'un très bon relationnel.



J'aime le travail d'équipe et les Ressources Humaines sont une véritable passion.



Mes compétences :

ADP

Anglais

Communication

Communication interne

Communication interne & externe

Communication interne externe

développement RH

Formation

Gestion des carrières

Implication

Implication du personnel

Mobilité

Mobilité internationale

Paie

Recrutement