Stephanie DUFAY

Je recherche un poste de Technicienne maintenance système et réseau Informatique,



Je suis motivé, autonome, organisée et m'auto-forme.



Mon projet d'avenir est de me former au poste d'Administrateur système et réseau, par le bien d'une formation à distance reconnu, me permettant de mettre en application mes compétences apprissent tout en occupant un poste autre, pour une meilleur performance et de qualité de mon travail.



Mes compétences :

SQL

Active Directory

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus 1-2-3

ITIL

HTML

Cisco Switches/Routers

Adobe

Animation support téléphonique

Inventaire

Microsoft Windows

Evault sauvegarde de données

Isialis

suivis licences et mises à jour des logiciels

Mis en place de procédures, topologie

achats de fournitures