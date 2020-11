Stéphanie GIAFFERI

Bienvenue et merci de vous attarder quelques minutes sur mon profil.



En 2017 après avoir consacré quelques temps à aider mes parents malades j'ai recherché un emploi à temps partiel me permettant d'avoir du temps libre pour continuer à leur apporter mon soutien et du temps à ma famille.

J'ai donc trouvé un emploi administratif à mi temps .

Aujourd'hui je souhaite retrouver un poste de commerciale ou commerciale sédentaire , la vente et les échanges avec la clientèle me manquant énormément .

Dès septembre 2019 je serais sur Marseille et désormais c'est dans cette ville que se dirigent mes recherches d'emploi.

Je me suis formée sur le métier de conseiller en immobilier et j'ai rejoint le réseau capifrance riche de 2200 conseillers en immobiliers indépendants sur toute la france. Grâce à ce réseau , nous sommes indépendants mais jamais seuls avec un riche cursus de formations, de services juridique,commerciaux et un service communication performant.

Pour toute personne cherchant un bien immobilier ou désirant vendre sa demeure n'hésitez pas à me contacter