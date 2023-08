Stéphanie LECLAIRE

Je dispose des compétences suivantes;



- Formation

- Accompagnement du changement

- Amélioration continue

- Management de projet

- Management d'équipes (hiérarchique et fonctionnel)

- Rédaction, synthèse

- Création, suivi de politiques publiques

- Gestion associative

- Accompagnement de stagiaires

- Comptabilité publique, suivi budgétaire, gestion

- Analyse, évaluation de politiques publiques, dispositifs et projets

- Maîtrise des outils et méthodologies d'enquête en sciences sociales

- Maîtrise de l'outil informatique

- Animation (réunions, concertations, tables rondes...), méthodologies innovantes, interactives et visuelles

- Montage, préparation et logistique de manifestations, évènementiel





Au cours de mes expériences professionnelles j'ai eu l'occasion de développer des outils me permettant de m'adapter aux contextes suivants (entre autres);



- Travail en réseau

- Travail en mode projet

- Travail dans le cadre d'une organisation hiérarchique

- Travail avec les élus

- Travail dans le cadre de méthodologies participatives

- Freins aux changements, environnements hostiles





J'ai particulièrement développé des compétences dans les domaines suivants;



- Évaluation, expertise, enquête

- Accompagnement et structuration de la vie associative

- Education, jeunesse

- Démocratie participative

- Accompagnement de projets

- Insertion sociale et professionnelle, Réussite éducative

- Accompagnement du changement

- Ingénierie de projet

- Management d'équipes

- Transmission des savoirs



