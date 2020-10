Stéphanie NICOLA

Passionnée par les ressources humaines, l'accompagnement des managers, le développement des carrières, l'adaptation des salariés sont au cœur de mon activité.



J'ai choisi d'effectuer un VIE Allemagne dans le secteur de l´automobile de afin de relever un challenge et de développer mes compétences. Au sein d'Alstom Transport j'ai pu acquérir de nouvelles connaissances en développement des compétences, un domaine que j'affectionne tout particulièrement. Au cours de l´année, j'ai accompagné les managers dans le développement de leurs équipes, animé des workshops concernant la gestion et l'évaluation des compétences. Mon expérience au sein de la multinationale Johnson&Johnson m'a permis d'assurer les tâches administratives courantes relative à la gestion du personnel, d'être autonome sur la gestion de la formation et d'avoir une vision globale des activités RH.



Ouverte aux autres, dynamique, soucieuse de me perfectionner, j'ai le sens des responsabilités et de l'organisation



Mes compétences :

Administration du personnel

GPEC

Formation

Recrutement

Marketing rh

Droit du travail

Sourcing

Ressources Humaines