Stéphanie SABOS



Permis B + voiture







INGÉNIEUR AGROALIMENTAIRE ET SANTE / ANALYSTE CGI





Voulant travailler dans le domaine de linnovation, mon projet professionnel est dintégrer une équipe de Recherche et Développement pour créer, améliorer des produits agroalimentaires tout en essayant de leur apporter une valeur santé. Linnovation passant aussi par le secteur marketing, celui-ci mest particulièrement attrayant.



FORMATION



2003/2005

4ème et 5ème année en Agrosanté à lInstitut Supérieur d'Agriculture de Beauvais (ISAB)

Marketing agroalimentaire, pratiques culinaires, physiologie végétale, gestion de projet, Analyse sensorielle, Additifs alimentaires et rhéologie, management de linnovation en Agrosante

Semestre universitaire à Uppsala (Suède) : Etude des systèmes de la production jusqu'à la consommation de la viande, volaille, poisson ... Etude des comportements et maladies alimentaires en Europe.

Projet « agrocréativ » dune durée dun an : conception, fabrication, élaboration du mix marketing dun biscuit apéritif extrudé à base dalgue.



2001/2003

2ème et 3ème année en Agrosanté à lISAB

Physiologie de la nutrition du développement et du vieillissement, Pathologies alimentaires, Qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments, Management de la qualité, Normes ISO

- Travail dapplication sur la création dun cosmétique à base doignon.

- Elaboration d'un mémoire méthodologique de recherche dinformations sur le cholestérol.

- Création dune plaquette de présentation dune entreprise pour se familiariser avec les outils de communication.



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES





DEPUIS JANVIER 2006



Analyste dans la société CGI.



JANVIER-AOUT 2005

Stage de fin détude dans le service marketing de la Fromagerie Guilloteau.

Instauration dun discours nutritionnel autour des fromages Pavé dAffinois, manipulation des outils de communication marketing, participation aux projets dinnovation et de rénovation de produits.



JUIN 2005

Stage dune semaine avec une diététicienne au Centre Hospitalier Universitaire dAmiens

Découverte du monde hospitalier, prise en main et attribution des différents régimes alimentaires aux personnes hospitalisées.



JUILLET ET AOUT 2003

Stage au Centre de Valorisation des Glucides à Amiens dans le département Recherche et Développement.

- Analyse, évaluation et comparaison de textures de sauces du commerce, afin d'aider les fabricants à l'amélioration de leurs produits.

- Manipulation d'un texturomètre et de viscosimètres ainsi que leur logiciel informatique.

- Découverte de nombreux procédés industriels et de laboratoire: broyage, atomisation, extraction, centrifugation et matières sèches



AOUT 2002

Stage dans une exploitation agricole.

Prise en main du matériel et des techniques agricoles.



JUILLET 2002

Stage ouvrier au "Domaine Picard", fabrication et distribution de charcuterie. Découverte d'une chaîne de production de l'approvisionnement jusqu'au conditionnement.







LANGUES



ANGLAIS

9 ans d'études et obtention du TOIEC en 2004.

- Semestre universitaire en anglais (Suède).

- Voyage linguistique de 3 semaines à Torquay (Angleterre).



ESPAGNOL

3 ans détudes et obtention du DELE basico en 2003.



Mes compétences :

Agroalimentaire

ERP

R&D

Santé

SAP

Analyse

Marketing

Ingénierie

Oracle