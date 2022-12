Ingénieur agroalimentaire, je me suis spécialisée dans la qualité et la sécurité au cours de mes premiers postes d'ingénieur qualité et sécurité.

Contribuer quotidiennement à la performance de l'entreprise à travers la mise en place de moyens de prévention pour assurer la sécurité des salariés sont pour moi les objectifs principaux que je vois dans ma fonction responsable Prévention.



Mes compétences :

MASE

agroalimentaire

ISO 14001

PCR

RSE

Radioprotection (PCR)

management