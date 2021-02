Stephanie VERGNOL

Avec mon expérience significative dans le secteur de prestations de services et mes contacts professionnels locaux, partenaires et institutionnels dans les départements 31/81/82/12 , je peux vous accompagner dans vos projets d'études de locations toutes durées de véhicules industriels, tout en vous aidant à développer votre réseau d’affaires.

FRAIKIN#location courte moyenne et longue durée#TPE PME Grands Comptes.



Grâce à la confiance que m'ont accordée mes différents interlocuteurs clients et partenaires rencontrés durant ma carrière , je propose mes compétences pour garantir aux chefs d'entreprises d'optimiser leur temps en gestion de flotte et aussi d'accroître leur image en interne et externe en leur faisant bénéficier de mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Relationnel

Négociation

Commercial

Ressources humaines

BNI

Conseil en recrutement

Tempo

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel