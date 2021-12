Steve HELMSTETTER

Bonjour,



De formation informatique - je suis titulaire d'une licence en administration systèmes et réseaux -, j'ai pu y exercer mes compétences depuis 10 ans dans les domaines de la santé (imagerie médicale et biologie) et de l'industrie (secteurs de l'énergie et industrie pharmaceutique) en m'appropriant à chaque fois les connaissances métier associées.



Je suis désireux de pouvoir à nouveau exercer dans ces domaines d'activité, préferentiellement dans un contexte bilingue, idéalement germanophone.



Passionné et motivé par les nouveaux challenges et les expériences enrichissantes, n'hésitez pas à me contacter dans ce sens, je serai heureux de pouvoir discuter ouvertement et en détails de vos besoins.





Bien cordialement,

Steve H.



Mes compétences :

Administration réseaux

Analyse

Gestion de projet

Microsoft Windows Server