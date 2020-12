Steven TOURGIS

Pragmatique, investi, polyvalent, j'ai évolué depuis 20 ans dans le secteur de la pièce détachée automobile, exerçant successivement les fonctions de gestionnaire de stock, acheteur, chef de produit, puis responsable marketing et collection.

Ce qui me plait dans ce secteur ? L’aspect technique, concret, du produit.

Ce qui me plait dans mon métier ? Les possibilités d'élaborer, construire de nouvelles offres, d'optimiser les processus pour faire évoluer la situation.

Ce qui me semble essentiel ? La connaissance du produit, et de son environnement.

Mon objectif: Mettre en œuvre mes compétences, en percevoir les résultats.

Mes valeurs : Respect, équité, allier épanouissement professionnel et personnel.



