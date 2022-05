Sylvain CANDAU

Après une formation et une première expérience d'ingénieur électronicien, j'ai changé d'activités pour appréhender le milieu du câblage électrique, puis celui de la plasturgie, depuis un poste d'ingénieur R&D vers un poste de chef de projet.



Après l'aéronautique, l'automobile, j'appréhende aujourd'hui un nouveau secteur d'activités qui est le spatial sur un poste de contrôleur projet.



Après une dizaine d'années passées en région parisienne, un déménagement en 2010 nous a conduit, ma compagne et moi, vers la ville rose afin de pouvoir concilier vie professionnnelle et passion de la montagne.



Mes compétences :

Câblage

Cablage électrique

CAO

Catia

Catia v4

catia V5

Électrique

Electronique

Informatiques

MSP

Outils informatiques

Pilotage

Pilotage de projet

Plastiques