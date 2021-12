Sylvain DELASSUS

Responsable formation chez VISIATIV. En charge du Maintien en Conditions Opérationnelle des outils liés à la formations.



Mise en place du référencement DATADOCK et de la certification QUALIOPI ainsi que des process liés à l'activité formation dans le groupe VISIATIV.

Référent en réalité virtuelle et Augmentée, j'anime fréquemment des séminaires, des ateliers et des présentations sur ces thématiques.



Avec une forte expérience de la formations sur différents produits de l'éditeur Dassault Système, j'ai mené des audits dans de grands groupes afin de:

- les aider à développer des cursus de formation spécifiques,

- les conseiller sur le choix des meilleurs outils/approches de modélisation

- les aider à capitaliser sur leurs méthodes de travail.

- optimiser leur process de conception/ documentation technique.



J'ai débuté la CAO en 1995 dans une filiale RENAULT comme concepteur d'outillages de presse puis j'ai intégré Axel technologies en 1997 comme formateur/consultant. Chez Rand Worldwide puis chez Incat et Tata Technologies j'ai géré et développé les relations avec l'éditeur Dassault Systèmes ainsi que l'activité de formation.

Activité que je continue de mener à ce jour chez VISIATIV sur les Brand Solidworks et Catia.







FORMATION

- 2014 Formation conception modules E-learning, outil Adobe Captivate

- 2013 Formation Harvard Business Publishing:Team Management

- 2012 Formation Création cours E-learning ( CEGOS)

- 2012 Certification Dassault CATIA V6 Specialist

- 2012 Formation Harvard Business Publishing: Persuading others

- 2012 Certification Dassault 3DVIA V6 specialist

- 2009 Formation méthode COVEY sur le management efficace(CEGOS)

- 2008 Formation sur la gestion du temps (CEGOS)

- 2007 Certification DASSAULT CATIA V5 MASTER(5 premiers certifiés Worldwide)

- 2006 certifications DASSAULT CATIA V5 EXPERT (part,assembly,surface)

- 2006 certification DASSAULT CERTIFIED INSTRUCTOR

- 2005 certifications DASSAULT CATIA V5 SPECIALIST (part,assembly,surface)

- 2004 Formation Gestion de projets (CEGOS)

- 1999 PTC Topgun (Modélisation et méthodes)

- 1997 Formateur/Consultant CAO

- 1995 Concepteur CAO POLE INGENIERIE EMBOUTISSAGE

- 1994 Lycée professionnel de CONCEPTION PRODUITS INDUSTRIELS

- 1992 IUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE

- 1990 Bac Conception Produits Industriels



Mes compétences :

Réalité Virtuelle

Réalité Auglentée

Composer

Audit

CAD

Catia

CATIAV5

Conseil

Formateur consultant

Formation

Méthodologies

Microsoft Technologies

PLM

PTC

Training

Catia v6

Adobe Captivate

Catia v5

3D

Computer-Aided Design