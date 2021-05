Je suis hypnothérapeute et praticien de Shiatsu au sein du centre Eukolia à Paris (métro gambetta), qui regroupe des thérapeutes exerçant dans des domaines différents mais néanmoins complémentaires (psychologues cliniciens, psychothérapeutes, ostéopathes, acupuncteurs....).

J'exerce également sur Vincennes.



Dans le cadre de mon activité, les deux approches, Hypnose et Shiatsu se révèlent souvent complémentaires, en pouvant travailler à la fois sur le corps et l'esprit dans le but de permettre un changement plus rapide et rendre la personne en difficulté autonome.



Lhypnose peut être un accompagnement efficace pour les personnes souffrant des troubles suivant :



-Manque de confiance en soi, timidité

- Gestion du stress, nervosité, anxiété, trac

- Etats dépressifs, mal-être, dépression

- Gestion des émotions (angoisses, colère, phobies, peurs...)

- Dépendances (Alcool, cigarette, drogues, jeux ou autre..)

- Troubles Obsessionnels Compulsifs

- Troubles Sexuels

- Troubles alimentaires et problêmes de poids

- Manifestations psychosomatiques diverses (énurésie, bégaiement,

problèmes de peau)

- Traumatismes

- Gestion de la douleur (douleurs Chroniques, migraines mais uniquement si les examens médicaux ont éloigné toute cause physiologique)

-Troubles du Sommeil (insomnie, cauchemars..)

- Acouphènes

- Préparation à laccouchement

- Troubles sexuels dorigine psychologique,



Ou pour aborder avec facilité des étapes de la vie:

- Deuil,

- Séparation ou divorce

- Ré-Orientation Professionnelle

- Départ des Enfants

- Retraite







Quant au shiatsu, il pourra vous accompagner si vous souffrez de fatigue, stress, anxiété, tensions musculaires, maux de tête, inconfort digestif, maux de dos, douleurs lombaires, troubles du sommeil, problèmes émotionnels, nervosité....







N'hésitez pas à venir consulter mon site pour avoir des informations complémentaires :

https://www.sylvain-kolakowski.fr/



Adresse du cabinet: 4 rue Pelouze, 75008 Paris