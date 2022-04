Sylvain LAURENT

. Fils d’éleveur caprin et petit-fils de viticulteur en Côte du Rhône, j'ai suivi une formation agricole (BEPA - BTS ACSE) en alternance, finalisée par un MASTER en Commerce suivi en anglais en Lituanie. Suite à 10 mois d'expérience en Amérique Latine je maîtrise aussi l'Espagnol.



. Cadre commercial expérimenté, j’ai notamment eu à gérer un portefeuille de 5,6 M€ et manager une équipe de 3 personnes au sein du département Liquide à Auchan Le Puy en Velay. J’ai aussi occupé le poste de Commercial Export en charge du continent africain chez IMV Technologie.



. Dynamique, curieux, organisé et passionné par les secteurs agricole et agroalimentaire, j’ai pour objectif, en tant que commercial Grands Comptes (BtoB) de créer des relations commerciales fortes et basées sur la confiance.



https://fr.linkedin.com/in/sylvain07laurent



Mes compétences :

Agriculture

Agriculture biologique

Commerce

Communication

Management d'équipe

Acceuil groupe

Théâtre

Recrutement

Management

Gestion