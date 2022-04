Sylvain LAURENT

Au fil de mes expériences, allant du domaine du Retail en passant par le monde des assurances et des banques, j’ai pu développer mes connaissances autant sur les différents domaines métiers que sur les divers outils associés.

Chaque mission m'a permis d'acquérir l'autonomie nécessaire afin de contribuer efficacement à l'avancement des projets auxquels j’ai participé.

L’un des principaux challenges est de m'adapter rapidement au contexte métier présenté ainsi qu'aux outils spécifiques de chaque client.



Rigoureux, dynamique et capacité d'adaption sont les termes qui me caractérisent.

Je suis convaincu que le travail en équipe, ainsi qu'en collaboration avec les différents acteurs, sont les éléments prédominants qui amènent à la réussite d'un projet.



Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

TSO Mainframe

Jira

HP Quality Center