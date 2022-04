Sylvain LE SANT

25 ans d'expériences de direction de 2 collèges, d'un lycée général ,technologique professionnel et d'enseignement supérieur scientifique industriel et 2 années de mission en tant que Délégué Général de l'enseignement Catholique Régional Nord pas de Calais . Actuellement chef d'établissement d'un lycée labellisé "Métiers de la Santé et du Social ".Une formation de Professeur de Sciences et vie de la terre et d'instructeur d'animateurs et directeurs de centre de vacances et de loisirs. Un savoir faire acquis par l'expérience en communication et organisation d'événementiels .

Toujours ouvert à de nouveaux challenges je me propose comme chroniqueur ou consultant à disposition de chaines TV locales, des radios locales mais aussi sur le réseau TNT régional ,visant à ouvrir le regard des jeunes sur les problématiques d'orientation et de recrutement de façon ludique , humoristique et imagée par des propositions de concepts courts, pastilles du type " la minute de ...".

Dans un autre domaine, musicien-chanteur amateur, intégrer un groupe de chansons françaises ferait vibrer ma fibre artistique.

Homme de challenges,je reste ouvert à une proposition d'évolution professionnelle hors champ scolaire faisant appel à mes compétences de manager porteur d'innovations en lien avec l'information, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes au sein de structures aussi diverses que le monde associatif, le spectacle vivant, l'espace audiovisuelle,les entreprises ou les collectivités territoriales .



Mes compétences :

Animateur

Communicant

Fédérateur

Innovateur

Manager

Mobile

Ressources humaines

Communication

Management