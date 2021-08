Sylvain LEDROIT

Formé durant 5 années aux divers domaines de l'optique industrielle (laser, fibre optique, ...) je me suis employé à industrialiser les nouveaux produits de notre société dans ce domaine.



Depuis maintenant 5 ans, je suis rattaché au service intégration recherche. Ce poste me permet de créer un lien permanent entre les différents corps de métier qui composent les départements R&D (mécanique, optique, informatique, électronique...) afin de mettre au point les prototypes qui seront produits par notre entreprise dans le futur. Il impose également de se mettre en relation avec tous les départements qui composent la société (développement, marketing, communication, support international, etc...).



Au delà de l'aspect purement manuel, il m'a également permis d'effectuer de nombreux déplacements en France (Paris, Bordeaux, Lannion) et à l'étranger (Stockholm, Minneapolis, Kyoto) pour des audits auprès de fournisseurs, pour l'installation de prototypes ou simplement pour des rencontres professionnelles avec le siège basé au Japon. Ces expériences m'ont permis de multiplier les contacts humains qui sont très importants pour moi.



J'ai oeuvré pour le projet européen NextGen PCF et reçu une récompense au Japon pour un projet d'innovation dans le domaine de la cytométrie.

Enfin j'ai eu l'occasion de participer à la rédaction de plusieurs publications scientifiques et nombreux rapports de recherche.



Mes compétences :

Mécanique

Informatique

Intégration de solutions

Bureautique

Optique

Rédaction technique

Technique

Sociable

Secouriste du travail

Autodidacte

Pédagogue

Hématologie