Sylvain LEDUC

J'occupe aujourd'hui un poste de Consultant Maitrise d'Ouvrage/Conseil au sein de l'entité Conseil de STERIA France.



Depuis cette date, j'ai pu évoluer sur des projets bancaires aux contours et problématiques très divers :

- Mise en conformité de l'entité bancaire avec les nouvelles dispositions règlementaires,

- Lancement d'un Projet de Dématérialisation de l'Offre de Crédit et modification des processus de Vente et CRM associés

- Pilotage Opérationnel (PMO) dans un projet de Risque Bancaire (Bale 2)

- Consultant Conseil dans le cadre d'un projet d'allègement de la gamme de produits et services d'une structure bancaire.



La conduite d'un projet de bout en bout avec la prise en compte de toutes les problématiques (métiers, techniques, informatiques etc.) est quelque chose à mon goût de réellement passionnant et engageant.



Je suis quelqu'un de plutôt organisé, rigoureux au travail et dispose d'une vraie curiosité au travail. Je possède également un bon sens relationnel qui me permet de m'intégrer rapidement dans de nouveaux environnements de travail.





Je suis constamment à la recherche de nouveaux projets constitutifs de challenges aussi bien sur le plan professionnel et personnel.



Mes compétences :

AMOA

Conseil

MOA