Sylvain LEMAITRE

Après une formation BAC +4 en comptabilité gestion, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le monde des centres de contacts et d'y faire 8 ans, avec une évolution plus rapide que dans d'autres domaines. Désireux de revenir aux sources, j'ai eu la chance de me voir proposer un poste de comptable dans une société de la Côte d'Opale, spécialisée dans le stockage non frigorifique pour des sociétés internationales, l'anglais étant omniprésent, notamment avec la direction britannique. Parallèlement et pour cette entreprise, je me charge de la comptabilité d'une SCI propriétaire de 20000 m² d'entrepôts et bureaux.



Mes compétences :

Responsable

Comptabilité

Reporting

Recrutement

Microsoft Excel

Analyse financière