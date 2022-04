Sylvain LESEUR

Je vis actuellement un mois sur deux au Sénégal. Je souhaite recruter un responsable commercial ayant l'entière responsabilité du développement commercial de mon entreprise sur la Normandie (1 magazine à Rouen, 1 au Havre et 2 sur Dieppe).



Après avoir racheté 2 magazines immobiliers à Rouen et Dieppe au groupe Sud Ouest fin 2009, j'ai changé le nom des magazines en 2011 et créer mon propre site. Les Magazines s'appellent Les Annonces Immo, et le site se nommeArray.



Je suis le seul actionnaire de ma société, ce qui me permet d'être libre et de décider des actions à mener.



J'ai mis en place un système de fonctionnement qui peut se résumer en ces quelques mots: simplicité, facilité, loyauté et honnêteté.



Le succès des magazines de Rouen et de Dieppe m'ont permis en janvier 2012 d'ouvrir un magazine au Havre.



Un nouveau magazine a vu le jour en janvier 2013. Dans l'Eure, car il n'existe pas de magazine immobilier dédié exclusivement au département de l'Eure. Il y avait donc une vraie place à prendre sur cette zone.



Je vis aujourd'hui un mois sur deux au Sénégal, car j'adore ce pays.



En 2014, grand changement. Je regroupe les éditions de Rouen/Eure/Le Havre pour faire un magazine régional en Dos Carré Collé, permettant ainsi aux professionnels de mettre en avant leurs biens sur une zone très large. Le magazine sera ainsi distribué à 50000 exemplaires dans 250 communes, 1200 présentoirs, sur un bassin de population de 1,5 million d'habitants. Il y aura également un magazine plus petit dédié exclusivement aux promoteurs et constructeurs. Le tout sera mis sous blister, donnant ainsi une haute tenue au magazine.



Par ailleurs, j'ouvre un nouveau magazine de consommation, composé exclusivement d'offres commerciales avec Coupons Prédécoupés en fin de magazine. Ce mag sera distribué à 70000 exemplaires en présentoirs sur le Grand Rouen.



Suite au prochain épisode



Mes compétences :

Publicité

Gestion

Directeur régional

Animation

Marketing

Restauration

Management

Formation

Presse

Dynamique