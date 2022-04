Mon expérience :



15 ans d'expérience managériale dans l'environnement d'un Groupe International, leader des services en BtoB.



J'ai exercé les fonctions de Directeur Général de Business Unit, Directeur Commercial, du Développement et Directeur Grands Comptes.



Mes compétences :



- manager et animer les équipes de direction, commerciales et pluridisciplinaires,

- définir les stratégies commerciales et marketing,

- construire et déployer les organisations opérationnelles et commerciales,

- mobiliser les équipes dans des environnements de réorganisations complexes,

- dynamiser le développement commercial, la croissance du P&L, la fidélisation clients,

- négocier auprès des comptes les plus stratégiques.



Me contacter :



Gsm : 06 83 97 44 23

Email : sylvain.louradou@wanadoo.fr



Mes compétences :

Animation

Animation équipe

B2B

BtoB

Business

Commercial

Directeur commercial

Grands comptes

Leadership

Management

Manager

Marketing

Négociation

Négociation grands comptes

Performance

Réalisation

Stratégie